Vier Fahrer bringen 20 Tonnen Hilfsgüter von Neustadt nach Transkarpatien. In Ungarn wird umgeladen, dann geht es weiter nach Mukatschewo.

Am Freitag startete im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf erneut ein Transport mit Hilfsgütern für die Ukraine. Insgesamt wurden etwa 20 Tonnen von vier Fahrern zunächst ins ostungarische Tornyospálca gebracht. Dort werden die Güter im Diakoniezentrum von József Szántó zwischengelagert und anschließend von Freiwilligen nach Mukatschewo in der Westukraine weitertransportiert.

Für Christian Müller, Samuel Müller, Jan Teerbrüggen und Daniel Kraus ist es nicht die erste Fahrt. Sie und sechs weitere Fahrer waren bereits an den meisten Transporten beteiligt. Wie schon bei früheren Aktionen stellten die Firmen Abendland, Bauscher und Müller Bau die Fahrzeuge zur Verfügung.

Unterstützung für Krankenhäuser

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der protestantischen Kirchengemeinde, der Evangelischen Gemeinschaft und des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz unterstützten beim Verladen der Hilfsgüter. Dazu zählen unter anderem Schulmöbel, Rollstühle und Rollatoren, medizinische Ausrüstung, Stromkästen, Kabel, technische Geräte, Spielzeug, PC-Systeme, Hygieneartikel, Bettwäsche und Kleidung. Die Güter werden Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Schulen, Ambulatorien und Seniorenheimen zur Verfügung gestellt.

Von den inzwischen aufgelösten Pfälzer Weinkehlchen stammt zudem Chorkleidung, die an die „Deutsche Jugend in Transkarpatien“ geht.

„Die Situation in der Ukraine ist nach wie vor schwierig: Der harte Winter hat den Menschen zugesetzt, die täglichen Luftalarme belasten die Menschen. Die vielen Drohnenangriffe im ganzen Land ermüden die Menschen“, erklärt Julia Tayps, Vizebürgermeisterin von Mukatschewo.

Zusammenarbeit wurde ausgebaut

Seit Beginn des Krieges hat der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz gemeinsam mit der Ukrainehilfe aus Lachen-Speyerdorf – getragen von der Evangelischen Gemeinschaft, der protestantischen und der katholischen Kirchengemeinde – bereits mehr als 15 große und mehrere kleinere Transporte organisiert.

Mukatschewo ist seit 2023 Partnerstadt von Neustadt. Die Städte sind im Zuge des Krieges eine Solidaritätspartnerschaft eingegangen. Seither wurde die Zusammenarbeit deutlich ausgebaut. Mehrfach fanden Jugendbegegnungen statt, zuletzt waren ukrainische Jugendliche im Dezember in Neustadt zu Gast und führten auf dem Weihnachtsmarkt sowie im Kloster Neustadt ein Weihnachtsspiel auf.

Auch bei der Ausstattung unterstützt Neustadt die Partnerstadt: So wurden unter anderem Schulmöbel überlassen, um Unterricht auch in Schutzräumen zu ermöglichen, sowie ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge übergeben.

Mit Mukatschewo, Berehovo und Uzhgorod in Transkarpatien, aber auch mit Städten wie Odessa oder Poltawa, unterhält der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz enge Kontakte. Die Mitglieder stehen weiterhin im regelmäßigen Austausch mit den Menschen vor Ort.

Zur Sache: Arbeitskreis Ukraine-Pfalz

Der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz entstand aus der Versöhnungsarbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz. Er ist eine von elf Osteuropa-Initiativen in der Region.

Nachdem sich die Landessynode 1989 mit dem Thema „Versöhnung mit Völkern der Sowjetunion“ befasst hatte, fand 1992 die erste Reise mit 30 Delegierten in die Ukraine statt. Bereits ein Jahr später folgte ein Gegenbesuch.

Heute besteht der Arbeitskreis aus rund zwölf Mitgliedern. Ausgangspunkt war die Versöhnungsarbeit mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die während des Zweiten Weltkriegs in der Pfalz arbeiten mussten. Daraus entwickelte sich eine kontinuierlich ausgebaute Zusammenarbeit.

So wurden bislang mehr als 140 Germanistikstudierende aus Odessa, Uzhgorod und Poltawa mit Stipendien zu Gastsemestern an die Universität Landau eingeladen. Zudem fanden wiederholt Hospitationen und Praktika für Ärztinnen und Ärzte statt, insbesondere in Speyer und Kaiserslautern.

Der Arbeitskreis engagiert sich außerdem für die medizinische Versorgung und leistet humanitäre Hilfe in der Ukraine. Im Rahmen der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“, die 1994 als Reaktion auf den Wandel in den Ländern des ehemaligen Ostblocks ins Leben gerufen wurde, steht dabei Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt.