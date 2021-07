Der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach plant eine Erweiterung des Hohe-Loog-Hauses. Auf dem 160 Quadratmeter großen Flachdach des einstöckigen Küchentrakts soll ein überdachter Freisitz entstehen, dessen Seiten offen bleiben.

Der Vorstand der Hambacher PWV-Ortsgruppe stellte das Projekt kürzlich seinen Mitgliedern vor. Die überdachte Terrasse soll es Gästen der Hütte ab 2022 ermöglichen, dort auch bei Regenwetter in der frischen Luft zu sitzen.

Die Hambacher Ortsgruppe bleibt die größte innerhalb des Pfälzerwald-Vereins. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Mitglieder um 103 auf 1131 gestiegen, berichtete der Vorsitzende Peter Saling. Trotz der coronabedingten Schließung über fünf Monate hätten 2020 rund 25.000 Gäste das Hohe-Loog-Haus besucht, berichtete Saling: „Unser Hygienekonzept ist aufgegangen. Wir sind in der Lage, die Hütte auch unter solchen Bedingungen gut zu betreiben.“ Wegen der erneuten Schließung im ersten Halbjahr 2021 musste das Jubiläum „100 Jahre Hohe-Loog-Haus“, das ursprünglich im Mai gefeiert werden sollte, verschoben werden. Das Festwochenende mit Musik und Kindertheater ist jetzt für den 21. und 22. August geplant.

Vorstand bestätigt

In der Diskussion um den vom Vorstand des Hauptvereins beabsichtigten Austritt des PWV aus dem Deutschen Wanderverband plädierte Saling für einen Verbleib in dieser Dachorganisation. Die Ortsgruppe setzt dafür mit einem Pilotprojekt ein Zeichen: So wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wanderverband ein Schulungsprogramm für Wanderführer aufgelegt, eine erste Veranstaltung dazu wird es im Oktober geben.

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorstand weitgehend bestätigt. Im Amt bleiben Peter Saling (Vorsitzender), Peter Behrens (Zweiter Vorsitzender), Thomas Franck (Rechner), Manfred Klatt (Schriftführer), Hans-Jörg Strang und Klaus Walther (Wanderwarte), Heike Walther und Rolf Schlicher (Naturschutzwarte) sowie Eva Bonnet und Stephan Wienk-Borgert (Kulturwarte). Neuer Wegewart ist Stefan Abstein, diese Funktion hatte bisher Peter Behrens wahrgenommen. Jugendwart ist Marcel Münch als Nachfolger von Jens Bramenkamp, der diese Aufgabe nach neunjähriger Amtszeit abgegeben hat.

Saling dankte einer Reihe von Jubilaren für ihre langjährige Verbundenheit zum Verein, darunter Elfriede Kreitmann (60 Jahre), Rita Ritthaler (50) sowie Heinz Fischer und Gerhard Strubel (beide 40).