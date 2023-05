Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten ist er fertig geworden: der Fotobildband „Neustadt an der Weinstraße in der Nachkriegszeit“, der mit rund 160 zum größten Teil noch nie veröffentlichten Bildern aus privaten Sammlungen eine nostalgische Reise in eine Vergangenheit erlaubt, die manche(r) vielleicht sogar noch selbst erlebt hat.

Erschienen ist das Buch im Erfurter Sutton-Verlag. Zusammengestellt hat die Bilder, die alle in den 50er und 60er Jahren in Neustadt und seinen Weindörfern entstanden, die Schifferstadterin