Nach rund einem Jahr Bauzeit wird der Edeka-Markt der Kaufmannsfamilie Schneider am Mittwoch, 17. August, in Hambach eröffnet. Wie Edeka Südwest mitteilte, verfügt der Vollsortimenter über rund 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es gibt Frischwaren von Fleisch bis Fisch sowie eine eigene Marktbäckerei, hinzu kommen viele regionale Produkte. Laut Dominik Schneider wurden bei dem Neubau „energetisch neue Maßstäbe gesetzt“. Eingebaut worden sei eine neue CO 2 -Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung, es gebe ein Energie-Monitoring, LED-Beleuchtungstechnik sowie Kühlmöbel mit Glastüren. Alleinstellungsmerkmal des Hambacher Edeka-Markts: ein 30 Meter langes Wandbild zum Hambacher Fest von 1832, gestaltet von dem Neustadter Künstler Gerhard Hofmann.