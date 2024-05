Die DHL Group hat einen neuen Partner für einen Paketshop in Neustadt gefunden. Im CBD Store in der Hindenburgstraße 17 können Kunden ihre Pakete künftig abgeben, wie DHL-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek mitteilt. Thomeczek hebt hervor, dass der Shop 48 Stunden in der Woche geöffnet hat, nämlich montags bis samstags von 12 bis 20 Uhr. Der neue Shop ist einer von etwa einem Dutzend Anlaufstellen der DHL im Neustadter Stadtgebiet.