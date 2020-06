Nach über zwei Wochen ohne neuen Corona-Infektionsfall wurde am Pfingstmontag in Neustadt die 106. Ansteckung registriert. Nach Angaben des Gesundheitsamts handelt es sich um einen 77 Jahre alten Mann. Er wurde am Montag vom Rettungsdienst von zu Hause in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht, wo er nun intensivmedizinisch betreut wird. Zur Unterstützung der Rettungsmediziner war auch ein Hubschrauber angefordert worden. Die Kontaktpersonen des Seniors wurden laut Gesundheitsamt bereits am Montag informiert und Quarantänemaßnahmen eingeleitet.