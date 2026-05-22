Ein Leerstand weniger in der Neustadter Altstadt, denn am Freitag öffnet in der Zwerchgasse der Buchladen „Lesefuchs“. Was die Betreiberin plant – und was sie motiviert.

Das Gebäude Zwerchgasse 3 hat Charme. Es ist klein, etwas verwinkelt – mit einer Ladenfläche im Erdgeschoss sowie einer weiteren Ladenfläche im ersten Stock, die man über eine kleine Wendeltreppe erreicht. Über Jahre war dort der Schallplatten- und Modeladen Dreiklang zu finden, ehe dieser im Herbst 2024 um die Ecke in die Hauptstraße gezogen ist. Seither waren die Räume in der Zwerchgasse leer. Das ändert sich an diesem Freitag, 22. Mai. Denn dann werden sich morgens erstmals die Türen beim „Lesefuchs“ öffnen.

Das Gesicht hinter „Lesefuchs“ ist Anka Nagy. Die 43 Jahre alte und aus Rumänien stammende Psychologin will sich damit ihren Traum von einem eigenen Buchladen verwirklichen. Der Job ihres Mannes habe die Familie nach Deutschland gebracht. Und da ihre Tochter in der Neustadter Altstadt Kurse in der Kunstschule besucht, hat Anka Nagy bei Spaziergängen mit Hündin Cloe das Gebäude Zwerchgasse 3 samt dem „Zu Vermieten“-Schild gesehen. „Ich habe sofort gedacht, das wäre ja perfekt für einen Buchladen“, erinnert sich Nagy.

Alles renoviert

Sie nahm sofort Kontakt zum Makler Waldhoff Immobilien auf und fand dort in Qlirim Maqi jemanden, „der uns bei allem geholfen und unterstützt hat“. Maqi wiederum sagt, dass er mehrere Mietinteressenten gehabt habe. Aufgrund der „Herzlichkeit Nagys“ habe er der 43-Jährigen dann gerne den Zuschlag gegeben: „Sie hat eine tolle Idee, die perfekt hier in die Altstadt passt.“

Gemeinsam mit ihrem Mann hat Anka Nagy die Räumlichkeiten komplett renoviert. Es gibt einen neuen Holzboden, außerdem wurde alles gestrichen und es wurden Regale eingebaut. Über Fotos, Dekoelemente und Schriftzüge werden Kunden durch den Laden geführt. In der oberen Etage gibt es zudem Sitzmöglichkeiten, denn Nagy möchte nicht nur einen Buchladen eröffnen, sondern in einem weiteren Schritt diesen mit einem kleinen Café ergänzen, sodass es sich Bücherfreunde mit Kaffee und Kuchen gemütlich machen können.

Jeder Bereich bekommt ein Regal

Das sei ihr mit ihrem Laden sehr wichtig: „Ich möchte nichts, wo es schnell, schnell geht. Menschen sollen herkommen, sich umschauen. Man soll miteinander in Kontakt kommen. Ohne Stress und Hektik.“ Bei ihrem Angebot setze sie auf ein breites Spektrum von aktuellen Bestsellern über Krimis bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Aber auch psychologische Fachliteratur werde sie anbieten. Jeder Bereich bekomme ein eigenes Regal. Was sie nicht vorrätig habe, könne bestellt werden, versichert sie.

Sie wolle ganz regulär von montags bis samstags öffnen. Über Mittag werde sie immer eine kleine Pause einlegen, „weil ich meine Tochter von der Schule abholen muss“, sagt Nagy, die mit ihrer Familie in Kleinfischlingen wohnt und den Laden alleine stemmen möchte. Die Eröffnung am Freitag werde ganz unspektakulär ohne Event verlaufen, sagt Nagy. „Wir sind einfach froh, dass wir öffnen, unsere Bücher anbieten und unseren Laden zeigen können.“