Ein neuer Ausbildungsatlas für die Region Vorder-Südpfalz/ Neustadt will junge Menschen bei der Berufswahl unterstützen und zeigt die wirtschaftliche Vielfalt Neustadts auf.

Attraktive Berufsbilder, Wissenswertes zum jeweiligen Bewerberprofil und Fakten über Ausbildungsdauer – diese Punkte stellen bedeutende Kriterien bei der Entscheidung für eine Berufsausbildung dar. In dem neuen Ausbildungsatlas stellen sich wichtige Ausbildungsbetriebe aus Handel, Handwerk und Industrie als Partner der Region vor. Hilfreiche Tipps für die Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen runden den Inhalt der Broschüre ab. Das Magazin richtet sich dabei in erster Linie an Schulabgänger und Hochschulabsolventen, aber auch an Eltern, Lehrer und Berufsberater sowie an Führungskräfte der heimischen Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren.

Alle Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach der richtigen Ausbildung sind, können sich nun in dem praktischen Leitfaden informieren. Auf 62 Seiten bietet der Ausbildungsatlas Entscheidungshilfe in Form von Berufs- und Firmenprofilen und gibt darüber hinaus praktische Tipps etwa beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder bei der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen. Der von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Atlas wird derzeit an allen weiterführenden Schulen und relevanten Institutionen verteilt und ist zudem im Rathaus kostenlos erhältlich.

Auch im Internet abrufbar

Viele Unternehmen haben die Gelegenheit genutzt, sich in der multimedialen Publikation zu präsentieren. Die Druckausgabe ist außerdem im Internet unter www.azubica.de und www.findcity.de abrufbar. Von der Homepage www.neustadt.eu führt ein Link direkt zum interaktiven Flipbook des Ratgebers. Zudem besteht eine Verlinkung der Anzeigen aus der Online-Publikation zur Homepage des inserierenden Unternehmens.