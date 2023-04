Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dreijähriger Corona-Zwangspause steht dem internationalen Akkordeon-Festival „Akkordeonale“ nun endlich wieder „der Comeback“ bevor, wie es der heute in Freinsheim lebende Niederländer Servais Haanen, seit 2009 Organisator des Festivals, auf die für ihn typisch unnachahmliche Weise ausdrückt. 33 Konzerte führen Haanen und die anderen Tourneeteilnehmer zwischen 12. April und 16. Mai von Berlin bis Fürstenfeldbruck einmal quer durch die Republik.

In Neustadt macht die „Akkordeonale“ am 15. April Station. Hier hat sich mittlerweile einiges geändert, denn in die Rolle des örtlichen Veranstalters,