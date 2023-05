Mit einem großen Kursangebot startete am Wochenende das Studio Yogaloft in Neustadt. Sieben Lehrer bieten hier täglich ihre Kurse an. Warum Beweglichkeit und Entspannung nur ein schöner Nebeneffekt des Trendsports sind.

„Es geht darum, eine Verbindung zu sich zu schaffen“, sagt Yogalehrerin Katharina Becker. Mit ihrer Art, Yoga zu praktizieren, will sie ihren Schülern genau diese Verbindung ermöglichen. „Für die meisten Menschen bedeutet Yoga Entspannung und Beweglichkeit“, weiß sie. Das sei natürlich ein schöner Nebeneffekt. Doch für sie ist es wichtiger, einen Weg zu sich selbst und zu anderen zu finden und diese Möglichkeit als Werkzeug im Alltag einsetzen zu können.

Schon seit mehreren Jahren ist Becker als Yogalehrerin in der Region tätig. Ihre Grundausbildung liegt im Hatha Yoga, das auf ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist abzielt. Daran schlossen sich fortlaufend weitere Aus- und Fortbildungen zum Beispiel in der Yogatherapie, im Hormonyoga, in der Ayurvedischen Massage und dem Kinderyoga an. Am Wochenende erfüllte sie sich ihren Traum: ein eigenes Yogastudio in Neustadt. Die Räume in der Bergstraße 1, in denen früher eine Ballettschule und anschließend eine Werkstatt für Antiquitäten untergebracht waren, standen zwei Jahre leer. Becker will sie nun wieder mit Leben füllen. „Der schöne, hohe Altbau mit den geschwungenen Bögen hat mich sofort angesprochen. Er vermittelt Freiheit.“

Breites Angebot

Becker arbeitet gerne im Team. Deshalb holte sie sich sechs freiberufliche Yogalehrer ins Boot. So kann sie ein breites Angebot sowohl in Zeiten als auch in den Themenschwerpunkten besetzen. „Von Kursen für Kindergartenkinder bis zu Kursen für Senioren, von Stunden am Morgen bis zu Abendkursen, von Mantra-Singen bis hin zur Stille können wir alles anbieten“, sagt sie. Sie möchte, dass jeder Schüler sein Yoga bei seinem Lehrer oder seiner Lehrerin findet.

Dazu gehört auch, die Zweifler zu ermuntern, es überhaupt einmal mit Yoga zu versuchen. Manchmal stößt Becker auf weit verbreitete Unsicherheit und Hemmungen bei den Menschen, die glauben, schon sehr beweglich sein zu müssen, um in eine Yogastunde zu kommen. „Das ist weder eine Voraussetzung noch unser Ziel“, sagt Becker. Sie will den Leistungsdruck nehmen. „Yoga ist für alle,“ sagt sie und verweist auf die unterschiedlichen Lehrer und ihre Art, sich dem Thema zu nähern. Was braucht man als Ausrüstung? „Nur bequeme Kleidung. Und sich selbst!“

Workshops mit Musik und Tanz

Becker hat sich auf Yoga für Frauen spezialisiert, also Yoga für Schwangere, Rückbildung, Hormonyoga und für die weibliche Kraft. „Ich gebe auch Kinderkurse, seitdem ich selbst Kinder habe“, sagt sie, denn sie wollte, dass ihre Kinder möglichst früh Yoga kennenlernen. Ihr Studio hat sie Yogaloft genannt, auch weil es geräumig ist. Es bietet neben der normalen Kurseinheiten die Möglichkeit für Veranstaltungen, für Workshops mit Musik oder Tanz. Angedacht ist auch das Vermieten der Räume an Externe.

Info

Mehr Infos über Angebote im Yoga Loft wie den Schnupperkurs gibt es unter www.yogaloft-nw.de. Kontakt unter Telefon 0157 56038579 oder per E-Mail an yogaloft.nw@gmail.com.