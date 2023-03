„American Romantics“ ist das Konzert überschrieben, mit dem das „Neuenheimer Kammerorchester“ am Samstag, 18. März, um 18 Uhr in der Christuskirche in Haßloch sein Frühjahrsprogramm auch im Linksrheinischen vorstellt.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf hierzulande eher unbekannten amerikanischen Komponisten, die allerdings sehr viel dazu beigetragen haben, eine eigenständige klassische Musik in den USA zu entwickeln: So ist von George Whitefield Chadwick, der Schüler von Reinecke und Rheinberger war, eine Serenade in F zu hören und von Arthur Foote, der in Harvard ausgebildet wurde, eine Suite für Streichorchester. Beide werden zu den sogenannten „Boston Six“ gezählt. Von Carl Busch, einem Schüler von Niels Gade, erklingt die Elegie op. 30, von Samuel Barber, der allerdings schon eine spätere Generation vertritt, das berühmte Adagio for Strings.

Das Neuenheimer Kammerorchester wurde 2007 von führenden Mitgliedern Heidelberger nicht-professioneller Orchester als reines Streicherensemble gegründet und steht seit 2008 unter der Leitung des aus Meckenheim stammenden Geigers Matthias Metzger. Der Eintritt ist frei.