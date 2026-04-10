Hassloch. Die langjährige Sendereihe „Neues aus dem Rathaus“, die im Offenen Kanal Weinstraße bereits seit 36 Jahren ausgestrahlt wird, geht neue Wege.

Zukünftig wird der Haßlocher Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) als einziger Vertreter des Rathauses über Neuigkeiten und das Geschehen im Großdorf informieren. Das hat der Offene Kanal (OK) mitgeteilt. Aufgezeichnet werden die Folgen dieser Senderreihe überwiegend im Studio des OK Haßloch in der Leo-Loeb-Straße 4. Hier können dann auch Zuschauer anwesend sein und Fragen und Anliegen direkt vorbringen, heißt es weiter. Eine Anmeldung per E-Mail ist notwendig.

Zudem will man dem Format neue Attraktivität verleihen, indem die Aufzeichnungsorte wechseln. So ist für den Sommer eine Art Sommerinterview im Freien geplant. Aber auch an anderen Lokalitäten des Großdorfes wird zukünftig gedreht werden.

Die nächste Aufzeichnung der Sendung ist für Montag, 13. April, geplant. Bis zu diesem Termin können Bürgerinnen und Bürger auch wieder ihre Fragen einreichen, die dann während der Sendung beantwortet werden sollen.

Kontakt

kathrin.lindenschmitt@ok-weinstrasse.de.

