Die Stadt verstärkt ihre Bemühungen, um den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in der Innenstadt bekannter zu machen. In den Sommermonaten ist der Markt dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Laut einer Stadtmarketing-Mitteilung können sich Interessierte über die Homepage der Stadt (www.neustadt.eu) nun informieren, welches Angebot es an den Marktständen gibt. Außerdem wird dort auf Veranstaltungen und Führungen hingewiesen. Marktmeisterin Julia Litzinger: „Die neue Seite soll vor allem den Besucherinnen und Besuchern dienen, die sich gerne vorab informieren möchten, welche Stände an welchen Tagen da sind, oder die einfach mehr über unser Angebot rund um den Markt erfahren möchten.“ Außerdem können Bürger oder Beschicker über die Homepage Kontakt aufnehmen. „Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot zu erweitern und freuen uns über Interessierte, die unseren Wochenmarkt bereichern wollen“, betont Litzinger. Und es gibt noch eine Neuheit: Für Besucher, die am Nachmittag oder Abend auf den Wochenmarkt gehen möchten, wird am 1. August (sowie am 5. September und 2. Oktober) erstmals ein Neustadter Abendmarkt von 15 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden. Außerdem wurden neue Hinweisschilder zum Wochenmarkt angebracht Litzinger: „Wir möchten unseren Wochenmarkt generell in unserer Stadt sichtbarer machen.“