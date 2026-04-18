Die Vorfahrt an der Kreuzung Im Meisental/Mandelring in Haardt soll neu organisiert werden. Einen entsprechenden FWG-Antrag hat der Ortsbeirat mit großer Mehrheit beschlossen, sagt Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Der Ortsbeirat wünscht sich an der Kreuzung Im Meisental/Mandelring künftig eine abknickende Vorfahrt. Hintergrund sei, so erläutert Kerbeck, dass vor dem Mandelhof eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet werden soll. Durch diesen Umbau befürchtet der Ortsbeirat im Kreuzungsbereich Gefahrensituationen durch schlechtere Sichtverhältnisse – vor allem, wenn dort Busse halten. Die vom Ortsbeirat gewünschte Vorfahrtsregelung könnte das Problem entschärfen, so Kerbeck. Die Neuregelung sei vor allem auch mit Blick auf 2027 wichtig, wenn auf der Dr.-Welsch-Terrasse die „Mini-Gartenschau“ stattfindet und mehr Verkehr auf der Haardt erwartet wird. Einstimmig hat das Gremium zudem beschlossen, dass die kleine Querverbindung am Wiesbrunnen zwischen Mandelring und Am Herzel eine Straßenbeleuchtung bekommen soll. „Dort ist es sehr dunkel. Daher möchten wir, dass die Stadt prüft, ob man dort eine Straßenlaterne aufstellen kann“, erläutert Kerbeck.