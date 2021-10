Alte Straßenlampen durch neue ersetzt wurden zuletzt in zwei Bereichen der Neustadter Kernstadt sowie von der Kernstadt bis hinein nach Hambach. In beiden Fällen hat der Stadtrat am Dienstag den Gemeindeanteil an den Kosten auf 35 Prozent festgesetzt. Damit tragen die angrenzenden Grundstückseigentümer 65 Prozent. Die Höhe des Gemeindeanteils richtet sich laut Gesetz danach, wie stark eine Straße dem Durchgangsverkehr dient. Je höher diese Quote liegt, desto höher kann der Gemeindeanteil sein. Erneuert wurde die Straßenbeleuchtung in der Speyerdorfer Straße im Bereich von der Landauer bis zur Adolf-Kolping-Straße sowie entlang der Landesstraße 512 ab Landauer Straße im Verlauf Schillerstraße, Pfalzgrafenstraße und Weinstraße bis zur Kreuzung Dammstraße.