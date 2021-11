In den kommenden Tagen werden in der Innenstadt 30 weitere sogenannte Fahrradanlehnbügel montiert und erstmals Stellplätze für Lastenfahrräder eingerichtet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen damit künftig Parkplätze für bis zu 60 Fahrräder sowie vier Lastenräder zur Verfügung. Die Bügel seien primär am Rand der Fußgängerzonen angeordnet, beispielsweise am Strohmarkt, in der Schütt oder am Hetzelplatz. Die Stadt reagiere damit auf die gestiegene Nachfrage nach Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.