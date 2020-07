Die neue Sitzgruppe, die in ehrenamtlicher Arbeit von Mitgliedern des Ortsbeirats auf dem Dorfplatz aufgestellt wurde, wird gut genutzt. Darüber informierte Udo Scheid (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates. Es sei geplant, auch noch eine Sitzbank auf dem Dorfwiesenweg in Richtung Schwimmbad aufzustellen.