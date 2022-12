Die neuen Sirenen sind zwar noch nicht da, „heulen“ wird es am Donnerstag aber trotzdem.

Die Stadt will sich besser auf Notfälle vorbereiten. Dafür wird gerade ein Hochwasserschutzkonzept erstellt, und es sollen neue Warnsirenen installiert werden. Die Kosten dafür liegen bei gut 400.000 Euro. Eigentlich war vorgesehen, dass das neue Warnsirenennetz bis Jahresende errichtet ist. Doch daraus wird nichts. Wie Pressesprecher Tobias Grauheding auf Anfrage mitgeteilt hat, hat sich die beauftragte Firma inzwischen in Neustadt alle geplanten Standorte angeschaut. „Nun wird die Ausführungsplanung konkretisiert“, so Grauheding. Die Montage der neuen Sirenen soll dann ab Mitte Januar erfolgen. Dies sei zwar eine leichte Verzögerung, so Grauheding, aber man liege immer noch im Zeitplan: „Laut dem ist eine Inbetriebnahme der neuen Sirenen für das erste Quartal 2023 vereinbart.“

Stichwort Katastrophenschutz: Die Stadtverwaltung weist auf den bundesweiten Warntag am Donnerstag hin. Dann wird um 11 Uhr auf verschiedenen Wegen Alarm ausgelöst. „Die Aktion soll der Bevölkerung vermitteln, welche Warnsysteme wie funktionieren. Unter anderem schlagen Mobiltelefone an, und es sind Sirenen zu hören“, erläutert Grauheding. So werden Bürger über das Cell-Broadcast-System per SMS-Mitteilung aufs Handy gewarnt. Dieses neue System soll ab Ende Februar dann deutschlandweit in Betrieb gehen. Darüber hinaus empfiehlt die Stadt die Installation der Warnapps Nina und/oder Katwarn.

Leistungsstarke Sirenen

Die Stadt selbst wird sich auch am Warntag beteiligen: mit einem Sirenen-Alarm in der Kernstadt und in den Weindörfern. Zu hören ist dann ein „einminütiger auf- und abschwellender Heulton“. Im Ernstfall bedeute der Ton, so Grauheding, „dass man sich beispielsweise per Radio über die Situation informieren soll. Ein einminütiger Dauerton gibt hingegen Entwarnung“. Solche Übungen wie am Donnerstag seien sehr wichtig: Bei früheren Probeläufen habe sich gezeigt, dass die Abdeckung des Stadtgebiets durch die vorhandenen Sirenen lückenhaft ist. Aus diesem Grund hat sich die Stadt entschlossen, das neue System anzuschaffen. Grauheding: „Neben der besseren Schallausbreitung gehört zu den Vorteilen der neuen Sirenen auch, dass sie mit Akkus funktionieren und Sprachdurchsagen ermöglichen. So können Infos und Handlungsanweisungen auch bei Stromausfall kommuniziert werden.“ Sind die 20 neuen Sirenen installiert, wird es in Neustadt einen neuen Probealarm geben.