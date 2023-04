Zur Verbesserung des Katastrophenschutzes hat die Stadt Neustadt in den vergangenen Wochen ihr Sirenennetz in der Kernstadt und in den Weindörfern komplett erneuert. Eine Fachfirma aus Hagen hat 20 hochmoderne Anlagen installiert. Zum Abschluss dieser Arbeiten werden die neuen Sirenen nun zwischen Mittwoch und Freitag einem Testlauf unterzogen. Nach Angaben der Stadt wird dabei jede einzelne Sirene ohne Verstärker und somit recht leise ausgelöst. „In den meisten Fällen werden die Sirenen nur einige Meter weit zu hören sein. Ein flächendeckender Probealarm mit voller Lautstärke erfolgt später und wird rechtzeitig angekündigt“, erläutert die Verwaltung. Der Umtausch der Sirenen ist erfolgt, da die bisherige Flächenabdeckung lückenhaft war. Die 20 neuen Sirenen verfügen über eine bessere Schallausbreitung. Außerdem funktionieren sie mit Akkus, und es sind auch Sprachdurchsagen möglich. Zusätzlich gibt es eine Anbindung an Landes- und Bundesbehörden, die ohne Zeitverlust ebenfalls Warnungen verbreiten können. Das neue Sirenensystem inklusive der Alarmierungstechnik kostet 500.000 Euro. Das Land übernimmt davon 98.000 Euro. Die Sirenen sind auch eines der Themen in der von der Stadtverwaltung herausgegebenen Broschüre „Was tun in Notsituationen“, die im Februar und März an alle Haushalte in Neustadt verteilt wurde, an öffentlichen Stellen ausliegt und unter www.neustadt.eu/katastrophenschutz abrufbar ist.