Seit dem Brand der Feuerwehrhalle am Diedesfelder Weg ist die Feuerwehr Hambach in einer Halle in der Hambacher Flur oberhalb des Biotops „In der Feuer“ untergekommen. Das Gebäude hat laut einer Mitteilung der Stadt das Weingut Müller zur Verfügung gestellt. Allerdings habe sich in den vergangenen Wochen gezeigt, so die Stadt, dass die Feuerwehrleute immer wieder von Personen angehalten. Diese würden den Wehrleuten zum Teil vor die Motorhaube ihrer Privatautos springen und sie dann darauf hinweisen, dass man hier nicht fahren dürfe, erklärt die Stadt. Der Hintergrund der „Zwangsaussiedlung“ der Feuerwehr sei vielen eben nicht bewusst.

Da die bisherigen, DIN A4-großen Schilder nicht halfen, werden nun an sieben Standorten beziehungsweise Eingängen in die Hambacher Flur größere, rot-weiße Hinweisschilder angebracht. „Wir hoffen, dass dadurch mehr Verständnis für diesen leider etwas stärkeren Fahrzeugverkehr herrscht und die Feuerwehrleute bei der Zufahrt zur Halle möglichst nicht mehr so oft angehalten werden“, sagt Thomas Baldermann, Abteilungsleiter Landwirtschaft und Umwelt. Die Feuerwehr dürfe als Übergang ausdrücklich die Wege nutzen, um an ihr Ersatzquartier zu gelangen.