Die „Stiftung Hambacher Schloss“ startet eine neue Veranstaltungsreihe: Die „Hambacher Nachlese“ ist eine Buchvorstellungsreihe, bei der prominente und fachkundigen Autorinnen und Autoren Sachbücher zu historischen und aktuellen Themen vorstellen, diese im Anschluss mit dem Historiker Kristian Buchna, seit Herbst 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schlossteam, diskutieren und sich anschließend den Fragen des Publikums stellen – aufgrund der aktuellen Lage natürlich zunächst nur digital per Livestream auf Youtube. Zum Auftakt am kommenden Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr empfängt Buchna den Historiker Eckart Conze, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg. Conze bringt sein 2020 bei DTV erschienenes Buch „Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe“ mit und fragt danach, in welchem Verhältnis das Reich Bismarcks und Wilhelms II. zur heutigen Bundesrepublik steht. Auch vor dem Hintergrund eines neu aufflammenden Nationalismus kommt Conze hier zu einem eindeutigen Ergebnis: „Es gibt nichts zu feiern. Das Reich von 1871, es ist vergangen. Das Deutschland der Gegenwart steht nicht in seiner Tradition.“ Der renommierte Zeithistoriker, Jahrgang 1963, legte zahlreiche vielbeachtete Studien vor, darunter „Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis in die Gegenwart“ und „Die große Illusion. Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt“. Die Teilnahme ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der entsprechende Link wird demnächst auf der Seite www.hambacher-schloss.de veröffentlicht.