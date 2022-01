Viele Tattoo-Fans haben befürchtet, dass es mit der neuen EU-Verordnung für Tätowiermittelfarbe vorbei ist mit der bunten Körperkunst. Ob die Sorgen berechtigt waren und was die Neustadter Tattoo-Studios dazu sagen.

Seit dem 4. Januar gilt in der gesamten EU die neue Verordnung für Tätowiermittelfarbe. Das bedeutet, dass nun bestimmte chemische Inhaltsstoffe, die vorher in den Tätowierfarben enthalten waren, nicht mehr erlaubt sind, weil sie nicht genügend erforscht oder gesundheitsschädlich sein sollen. Im Vorfeld gab es reichlich Verunsicherung – sowohl bei den Tätowierer als auch bei denen, die sich gerne ein Motiv unter die Haut stechen lassen wollten. „Viele Kunden haben angerufen und gefragt, ob man jetzt ab Januar gar nicht mehr tätowieren darf“, erzählt Angelique Kolbenschlag vom Tattoo-Studio Waikiki in Neustadt.

Viele hätten die Verordnung falsch verstanden, hätten aber zum Glück beruhigt werden können: Grundsätzlich sei von vornherein klar gewesen, dass auf jeden Fall weiter tätowiert werden darf. Für schwarz, weiß und grau gebe es schon länger einen der Verordnung entsprechenden Ersatz. „Wie es mit den Farben aussieht, wussten wir lange nicht“, räumt Kolbenschlag ein. Rechtzeitig zur Einführung der neuen Regelung ließ sich aber alles klären. „Die Farbbeschaffung lief dann zum Glück doch sehr problemlos. Sobald die Farben im Dezember freigegeben wurden, haben wir sie bestellt und nach circa zwei Wochen waren die neuen EU-Farben schon da“, erzählt die Thekenkraft und Piercerin des Tattoo-Studios.

Nachfrage nach Farbtattos gar nicht so hoch

Sie konnten somit am 4. Januar direkt gemäß der neuen Verordnung starten. Die Farbpalette sei zwar vorerst deutlich kleiner, „ es besteht aber die Hoffnung, dass sich das nach und nach wieder erweitert, viele sind dran an der Herstellung der neuen Farben“. Bis dahin sei in der Praxis aber auch das geringere Angebot kein Problem. Das bestätigt auch Joshua Willem, einer der Tätowierer im Waikiki: „Klar, die Vielfalt ist nicht ganz so groß, und es ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber theoretisch können wir alles auch mit den Farben, die wir haben, selbst mischen.“

Hinzu komme, dass das Interesse nach bunten Tattoos in Neustadt sowieso nicht so hoch sei. „Die Nachfrage nach Schwarz-Weiß ist generell deutlich höher als nach Farbtattoos, wenn, dann setzen wir eher mal so Akzente wie farbige Augen oder so“, erzählt Willem. Dementsprechend merke er im täglichen Geschäft keinen Unterschied. So geht es auch Ferdinad Frano, Inhaber des Tattoo-Studios Fetacho Ink. Er habe zwar zunächst keinen Erfolg bei der Beschaffung der Farben gehabt, weil vieles ausverkauft sei, habe aber auch kein größeres Interesse daran. „Ich arbeite sowieso nur ganz wenig mit Farbe, wir machen viel mehr Schwarz-Weiß“, berichtet Frano. Er persönlich liebe es, farbige Tattoos zu stechen, aber die Nachfrage sei hier in der Region nicht so da. Mit Ausnahme der letzten zwei Monate vor Jahresende: „Da waren bunte Tattoos dann plötzlich doch ganz gut gefragt, weil die Leute Angst hatten, dass es komplett verboten wird.“

Rosen-Motive sind besonders beliebt

Diese Befürchtungen haben sich mit der Einführung der Verordnung im neuen Jahr nicht bewahrheitet. Stattdessen kann auch Frano von seiner bisherigen Arbeit mit der neuen Tätowiermittelfarbe keinen Unterschied zu vorher feststellen. Er gibt aber zugleich zu bedenken, dass sich erst langfristig zeigen wird, „ob die Farben genauso intensiv bleiben oder verblassen. Das weiß man jetzt leider noch nicht“. Dem stimmt auch Joshua Willem zu: „Es bleibt abzuwarten, wie es aussieht, wenn es abgeheilt ist.“ Im täglichen Geschäft jedoch berichten beide Tattoo-Studios von keinen größeren Veränderungen. Trotz des kurzen Ansturms zum Jahresende kommen nach wie vor auch im neuen Jahr genügend Menschen, die sich ein Motiv unter der Haut verewigen lassen möchten.

Besonders beliebt seien in der letzten Zeit vor allem Rosen, Mandala-Motive oder Linien-Tattoos. „Ansonsten geht es wirklich kunterbunt weiter, Löwen, Fische, die Liste ist endlos“, erzählt Angelique Kolbenschlag. Es kann in Neustadt also auch mit den neuen EU-konformen Farben weiter gestochen werden, sowohl schwarz- weiß, also auch bunt – falls gewünscht. Inwiefern sich das ändern wird, wenn im nächsten Jahr dann auch die Farbpigmente Blau 15:3 und Grün 7, die in sehr vielen Tattoo-Farben enthalten sind, auf der Verbotsliste stehen, wird sich zeigen. Aktuell läuft die in Österreich initiierte Petition „Save the Pigments“, also „Rette die Pigmente“, die das EU-Verbot kippen soll. Zudem wird weiterhin nach EU-konformen Alternativen gesucht.