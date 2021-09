Die Pfarrei Heilige Theresia von Ávila bittet Gottesdienstbesucher darum, künftig ihren Impfstatus zu belegen oder die Tatsache, dass sie genesen sind. Nach den derzeitigen Bestimmungen können die Gottesdienstbesucher ihre Maske abnehmen, wenn sie an ihrem Platz angekommen sind. Voraussetzung ist aber, dass nicht mehr als 25 Menschen im Raum sind (Kinder unter 12 werden nicht mitgezählt), die nicht geimpft sind oder ihren Impfstatus nicht nachweisen wollen. Kinder unter sieben Jahren müssen generell keine Maske tragen. Wer belegt, dass er oder sie geimpft oder genesen ist, trägt also dazu bei, dass alle ohne Maske den Gottesdienst feiern können, so die Pfarrei.