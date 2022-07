In vielen Orten versiegen die Quellen, in Esthal entspringt seit etwa einem Jahr eine neue Quelle direkt am Ortseingang. Das Quellwasser laufe in den Gully und teils auf die Straße, erläuterte Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) dem Gemeinderat am Mittwoch. Derzeit werde geprüft, das Wasser in den auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegenden Tränkenbrunnen zu leiten.