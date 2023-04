Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt mit Krebsmedikamenten und Antibiotika beschäftigt sich Lena Keller nun mit Wein – im wissenschaftlichen Sinn. Denn die Pharmazeutin ist neue Professorin am Weincampus in Mußbach. Warum diese Entwicklung in ihren Augen gar nicht so ungewöhnlich ist.

Als promovierte Pharmazeutin am Weincampus in Mußbach arbeiten – wie passt das zusammen? Eine Frage, die Lena Keller in den vergangenen drei Monaten häufig gestellt worden ist.