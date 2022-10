Mit Andreas Böhle gibt es einen neuen Fachzahnarzt für Oralchirurgie in Neustadt. Seine Praxis ist im Ärztehaus in der Europastraße. In der Bündelung des medizinischen Angebots sieht er große Vorteile.

Nach Studium in Frankfurt und der Facharzt-Weiterbildung sowie gut fünf Jahren in der Ludwigshafener Praxis „Prof. Dr. Dhom & Kollegen“ hat der 37-jährige Andreas Böhle nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Dass seine Praxis für Oral- und Kieferchirurgie in Neustadt sein würde, war so nicht zwingend geplant. „Nach den Jahren bei Dhom habe ich mir gesagt, dass ich selbst etwas suche“, erinnert sich Böhle. So kam es zum Kontakt mit dem Ärztehaus in der Europastraße: „Das ist ein super Standort.“

Böhle ist rundherum zufrieden. Seine Praxis verfügt über 200 Quadratmeter. Er könne dort alles anbieten, um Patienten „bei schwierigen Behandlungen“ zu helfen. Seine Patienten bekomme er „nur auf Zuweisung“ von Zahnarztkollegen. „Ich will niemandem etwas wegnehmen, sondern wir unterstützen die Kollegen.“ Daher hat Böhle rund um Neustadt auch schon alle Zahnärzte besucht und sich als Oral- und Kieferchirurg vorgestellt.

Keine Schlachtbank

Er habe schon als Student große Freude an der Zahnchirurgie gehabt und sich daher nach dem Medizin-Studium in einer vierjährigen Weiterbildung darauf spezialisiert. Er sei als Oral- und Kieferchirurg ein Fachzahnarzt, so wie auch Kieferorthopädie eine Spezialisierung sei. „Bei uns in der Praxis geht es um komplizierte chirurgische Behandlungen, Implantate und Entzündungen“, erklärt Böhle. Mit seinen drei Mitarbeiterinnen („Da hatte ich Glück, das sind richtig Gute, alle haben chirurgische Vorbildung“) und der Gestaltung der Praxis wolle er alles dafür tun, „dass sich die Patienten gut aufgehoben fühlen und nicht denken, sie werden zur Schlachtbank geführt“. Daher gibt es in den Behandlungsräumen keine OP-Tische, sondern „normale“ Zahnarztstühle. „Die wurden aber extra so gebaut, dass sie für Operationen geeignet sind.“

Bei der Ausstattung verfügt Böhle unter anderem über ein 3D-Röntgengerät, „damit wir den Kiefer wirklich von allen Seiten ausleuchten und untersuchen können“. Der Ludwigshafener hat seinen Angaben zufolge die letzten freien Praxisräume im Ärztehaus bezogen. Er schätze die kurzen Wege und den Austausch mit den Kollegen in der Europastraße. Davon profitierten auch die Patienten: „Kürzlich kam die Onkologin mit einer Frage, und wenn wir eine spezielle Röntgenaufnahme brauchen, hilft uns die Radiologie.“