Das Spektrum des Marienhaus MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) in Neustadt wird durch eine allgemeinmedizinische Praxis erweitert. Nikolaus Kammüller-Höger, Facharzt für Allgemeinmedizin, hat nach Angaben der Marienhaus-Gruppe seine Tätigkeit als Hausarzt unter dem Dach des Marienhaus MVZ aufgenommen. Patienten finden die Hausarztpraxis in den Räumlichkeiten der Bereitschaftsdienstpraxis im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in der Stiftstraße 10.

Kammüller-Höger verfügt der Mitteilung zufolge über eine 16-jährige Berufserfahrung als Allgemeinmediziner. Ferner teilt die Marienhaus-Gruppe mit: „Mit der Eröffnung der Praxis wird die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Neustadt und Umgebung weiter verbessert. Sie stellt die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung sicher, nachdem die Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstzentrale auch am Marienhaus Klinikum Hetzelstift durch die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz reduziert wurden. Zudem wird die Praxis die Zentrale Notaufnahme (ZNA) am Hetzelstift entlasten. Denn viele Patienten, die bislang die ZNA aufsuchen, können ambulant in der allgemeinmedizinischen Praxis versorgt werden.“ Laut Marienhaus-Gruppe ist die Praxis noch auf Personalsuche im Bereich medizinische Fachangestellte.