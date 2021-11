Nach vielen Jahren Vorlauf könnte die Bebauung der Schmittenäcker in Geinsheim nun doch in Angriff genommen werden. Für das Geinsheimer Neubaugebiet in den Schmittenäckern liegen neue Pläne vor. Der städtische Bauplaner Christian Blarr hat dieses Konzept diese Woche im Ortsbeirat vorgestellt. Laut Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann waren im Gremium alle damit einverstanden. Auch die Eigentümer der Flächen im Bereich zwischen Duttweilerer Straße im Norden, Gäustraße im Osten, Geitherstraße im Süden und Weihergasse im Westen seien schon informiert worden. „Das sieht gut aus, es gab keine Einwände“, fasst Kaufmann die Beratungen zusammen. Der Ortsbeirat muss in seiner nächsten Sitzung noch offiziell zustimmen – denn am Mittwoch wurde erst einmal informiert. Ein Eigentümer im zwei Hektar großen Gebiet habe zwar nicht an die Stadt verkaufen wollen, informiert die Ortsvorsteherin. „Aber der neue Plan ist nun doch von der Verwaltung rum diese Fläche entwickelt worden“, sagt Kaufmann. 28 Bauplätze soll es bald in Geinsheim geben.