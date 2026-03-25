Wie geht es weiter mit dem Rathausplatz und dem Thumschen Hof? Der Gemeinderat hat Weichen gestellt.

Kann die bestehende Zufahrt zum Rathausplatz mit mobilen Elementen, zum Beispiel mit Pflanzkübeln, abgegrenzt werden, damit sie im Bedarfsfall wieder geöffnet werden kann – beispielsweise für den Festbetrieb oder für Bauarbeiten? Wie ist es um den Zustand der schmiedeeisernen Zaunelemente des Anwesens Thum bestellt? Diese und weitere Fragen rund um die Gestaltung des Thumschen Hofs wurden jetzt im Gemeinderat Meckenheim behandelt. Das Haus in der Hauptstraße 64 liegt in direkter Nachbarschaft zum Rathaus und gehört seit 2017 der Ortsgemeinde.

„Aufgrund von Baumgutachten mussten die Linde am Hofgebäude und die Birke an der Mauer beim Vorderhaus des Anwesens entfernt werden“, informierte Bürgermeisterin Silke Hoos (WG Meckenheim). Als einziger Baum des Hofs bleibe die Magnolie im Bestand.

Rostfraß ist zu stark

Nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren seien das schmiedeeiserne Tor samt Geländer- und Zaunelementen sowie die dazugehörenden Betonpfeiler. Ein Metallbauer habe sich die Eisenelemente angesehen, sagte Hoos. Sie seien durch Rost schon so stark angegriffen gewesen, dass bei einer Sanierung, zum Beispiel durch Sandstrahlen, kaum noch Material übriggeblieben wäre. Sehr stark korrodiert waren auch die Pfeiler, was Betonabplatzungen, freiliegende und verrostete Armierungen zur Folge hatte. Ihre Standsicherheit und auch die der Mauer könne nicht mehr gewährleistet werden.

Eine künftige Nutzung der einstigen Baumstandorte als Parkplätze schlug Christian Wilhelm, Fraktionsvorsitzender der WG Meckenheim, vor. Birgit Müller (CDU) empfahl, bei der neuen Planung die Anzahl an Behindertenparkplätzen zu überprüfen. Plädiert wurde auch dafür, im Gelände des Thumschen Hofs eine Fläche für Kinder zu schaffen.

Breitere Einfahrt, längere Mauer

Ein bereits im Lageplan der Verbandsgemeindeverwaltung mit einem Fragezeichen versehener Standort für einen Baum zwischen vorderem und hinterem Rathaushof wurde vom Gemeinderat kritisch beurteilt und als ungünstig verworfen.

Der Rat einigte sich darauf, die neue Einfahrt am Anwesen Thum zu verbreitern, Tor, Mauer und Pfeiler abzubrechen, Pflanzbeete anzulegen und die bereits bestehende dreilagige Sockelmauer des Rathaushofs in östlicher Richtung entlang des Thumschen Anwesens fortzuführen. Den Abänderungen wurde mit 13 Jastimmen bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen zugestimmt.

Silke Hoos teilte dazu noch ergänzend mit, dass aufgrund von demnächst beginnenden Bauarbeiten im Anwesen Thum der Pflanzenmarkt, der traditionell immer am ersten Maisonntag im Rathaushof stattfindet, am 3. Mai eventuell an anderer Stelle im Dorf über die Bühne gehen könnte.