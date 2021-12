Susann Susset übernimmt zum 1. Januar 2022 die Position der Pflegedienstdirektorin am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Die Leitungsfunktion war seit Sommer vakant, weil Vorgängerin Marion Christian innerhalb der Gruppe ins Marienhaus Klinikum Mainz gewechselt war.

Die 44-jährige Susset ist laut Hetzelstift Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat diesen Beruf im Klinikum Mannheim sowie in der Unfallklinik Ludwigshafen ausgeübt. 2013 habe sie im Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg und die Bereichsleitung Innere Medizin, Akutneurologie und interdisziplinäre Intensivstation übernommen. 2018 wurde sie Referentin der Geschäftsführerin und stellvertretende Pflegedienstleiterin. Parallel hatte sie in jenen Jahren ihren Bachelor-Abschluss der Gesundheits- und Sozialwirtschaft gemacht. Ende 2019 folgte der Wechsel als Pflegedienstleiterin und Mitglied des Standortführungsteams in den Kliniken Schmieder, Heidelberg.

Immer Schlüsselfunktion

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen nun in die Marienhaus-Gruppe einbringen zu können“, so die Wahl-Pfälzerin Susset. Besonders wichtig sei ihr, „einen positiven Beitrag zur weiteren patientenorientierten Ausgestaltung der Pflege“ zu leisten“. Vera Pajtler, Kaufmännische Direktorin des Hetzelstifts, freut sich über die Verstärkung: „Die Pflegedirektorin ist eine Schlüsselfunktion für jedes Krankenhaus.“ Gemeinsam mit Susset solle das Klinikum „weiter als wichtiger Partner für die Gesundheit der Menschen in der Region“ ausgebaut werden.