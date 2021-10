Ein begehrtes Fotomotiv zu sein – daran müssen sich die 83. Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau und Weinprinzessin Sabina Kobek aus Neustadt noch gewöhnen. Schon auf dem Weg zur Hetzelgalerie seien sie angehalten und um ein Foto gebeten worden, erzählten die beiden Hoheiten mit einem Lachen am Sonntag beim „Sparkling Wine-Day“ der Neustadter Tourist-Gesellschaft. 86 Sekte und Champagner gab es zu verkosten, 36 davon Neustadter Perlen, darunter aber auch Tropfen aus eher ungewohnten Herkunftsländern wie Brasilien oder England. Die Weinhoheiten freuten sich auf jeden Fall darauf. Knapp zwei Stunden probierten sie sich ganz entspannt durch und kamen dabei auch mit etlichen Besuchern ins Gespräch. Ihr erstes Ziel? Der Sekt vom Königsbacher Weingut John, aus dem Dorothea John, Pfälzische Weinprinzessin 2020/21, stammt. Und als nächstes? Wenn es schon die Chance gäbe, so viele tolle Sekte und Champagner zu probieren, dann auch etwas Exotisches, meinte Sophia Hanke und steuerte geradewegs in Richtung Brasilien.