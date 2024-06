Weil der neu gestaltete und im Spätsommer 2022 wiedereröffnete Abenteuerspielplatz im Böbig so gut angenommen wird, hat die Stadt Neustadt die Parkplatzsituation rund um das Gelände neu geregelt. Die neuen Regeln gelten einer Mitteilung zufolge ab 1. Juli. Ziel der Neuregelung sei es, zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen und zugleich das Parken entlang des Weinbergs zu verhindern. Ab 1. Juli werde die Berufsbildende Schule (BBS-Gebäudeteil B/Robert-Stolz-Straße 36) ihren Parkplatz an Werktagen ab 19 Uhr sowie an Wochenenden komplett für externe Fahrzeuge öffnen, informiert die Stadt. Dadurch stehen dann in unmittelbarer Spielplatznähe 50 weitere Parkplätze zur Verfügung. Lehrkräfte und Schüler können den BBS-Parkplatz werktags ab 7 Uhr nutzen. Diese Regelung gilt laut Stadt auch in den Ferien. Ergänzend zum neuen Parkplatzangebot werden eingeschränkte Halteverbote entlang des Spielplatzes eingerichtet.