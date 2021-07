In Lambrecht gibt es jetzt in der Beerentalstraße 1a eine DHL Packstation mit 63 Fächern. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und frankierte Sendungen verschicken, teilt die Post-Pressestelle mit. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation sei keine vorherige Registrierung erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung. Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html können die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abgerufen werden. Weitere Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.