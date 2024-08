Die Deutsche Post hat eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen. Zu finden ist diese in der Adolf-Kolping-Straße 173 beim Globus-Markt. Laut Post umfasst die neue Station 69 Fächer. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group: „Wir betreiben bundesweit mehr als 14.000 Automaten, darunter rund 13.500 Packstationen für den Empfang und Versand von Paketen und über 500 Poststationen, an den Kunden zusätzlich Briefdienstleistungen erhalten können. Aufgrund der hohen Kundennachfrage wird das Unternehmen die Zahl der Automaten weiter erhöhen. Die Sendungsmengen steigen weiter, und dadurch werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt.“ Im Internet unter deutschepost.de/standorte können Kunden laut Post nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen, Poststationen und Briefkästen abrufen.