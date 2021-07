Die Konzerte Nummer 2 und 3 des insgesamt sechsteiligen Neustadter Zeitgenössische-Musik-Festivals „Risonanze Erranti“ stehen am Freitag und Samstag in der Pauluskirche in Hambach und der protestantischen Kirche in Haardt auf dem Programm.

Dabei spielen am Freitag, 9. Juli, um 18 und 20 Uhr, der in Neustadt lebende Hammerflügel-Spezialist Miklós Spányi und der Cellist und Festivalorganisator Peter Tilling – ebenfalls ein Sohn der Stadt – in der Pauluskirche ein Programm, das eine spannende Gegenüberstellung von Klassik und Moderne verspricht: die beiden Sonaten op. 5 von Ludwig van Beethoven (in F-Dur und g-Moll) werden kontrastiert mit enigmatischen Werken von Arvo Pärt und Sidney Corbett.

Beethovens Werke erklingen dabei auf originalen Instrumenten seiner Zeit: Spányi spielt auf einem Walter- Hammerklavier aus seiner eigenen Sammlung, das Violoncello von Peter Tilling stammt von etwa 1780. Der in Mannheim lebende Komponist Sidney Corbett bezieht sich in seinem Stück „Unknowing für Cello solo“ auf das mittelalterliche Buch „The cloud of unknowing“ (Die Wolke des Nichtwissens), eine geistliche Schrift aus dem 14. Jahrhundert, in der der mystische Weg erstaunliche Parallelen zum Zen-Buddhismus aufweist. Auch Arvo Pärt reflektiert in seinem traumhaften „Spiegel im Spiegel“ mystische Erfahrungen. Der Eintritt zu diesem Doppelkonzert ist frei. Sie sind zugleich die ersten nach der Gottesdienstbegleitung vergangenen Sonntag in der Stiftskirche, die als Teil der Reihe „Neustart Kultur in Neustadt“ vor allem aus Mitteln des Bundes finanziert werden.

Noch vielfältiger versprechen die Klänge am Samstag, 10. Juli, um 17 und 19 Uhr in der Haardter Kirche zu werden: Der Lautenist Andreas Martin spielt dann gemeinsam mit Tilling und dem Geiger Federico Ceppetelli Renaissance-Musik von John Dowland, Josquin des Prez sowie eine der frühesten Cello-Sonaten von Francesco Alborea. Zusätzlich gibt es ganz Modernes: das Duo „En-Kör III“ des Ungarn Marton Illes sowie die deutsche Erstaufführung der „Complainte“ für Cello solo von Jean-Charles Gandrille. Der junge französische Komponist und Organist in Paris, dessen „Stabat mater“ in Notre-Dame in der letzten Messe vor dem verheerenden Brand 2019 erklang, schrieb seine „Klage“ 2020 zur Erinnerung an die Opfer der Corona-Krise.

Noch Fragen?

Der Eintritt zu den beiden Konzert in Hambach ist frei, Anmeldung unter 06321/ 84770 oder pfarramt.hambach@evkirchepfalz.de allerdings erforderlich. Der Eintritt zu den beiden Konzerten in Haardt kostet 20 Euro. Anmeldung hierfür unter haardter.kirche@t-online.de.