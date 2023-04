Am Vorabend eines Wochenendes, an dem in Neustadt viele Aktionen rund um den Wein angesagt sind, hat Mußbach noch einen drauf gesetzt. Gekrönt wurde die neue Weinprinzessin. Emma Klemm ist überzeugt, dass ihr das Amts vorbestimmt war.

Keine Frage, der Förderverein „Die Muschbacher“ hatte sich einiges einfallen lassen, um die Krönung der neuen Weinprinzessin im Herrenhof zu einem außergewöhnlichen Ereignis werden zu lassen. Nicht einfach auf der Bühne, sondern in einer edlen Hollywood-Schaukel, die zur Majestäten-Schaukel umfirmiert worden war, setzte die Pfälzische Weinprinzessin und Mußbacherin Sandra Eder der neuen Hoheit Emma Klemm die Krone aufs Haar.

„Ich hatte keine andere Wahl, als früher oder später Weinprinzessin zu werden“, berichtete die neue Majestät. Denn schon wenige Tage nach ihrer Geburt hatten ihre Eltern sie zum Eselshautfest mitgenommen, wo das Baby Emma im Arm der damaligen Mußbacher Weinprinzessin Susanne Klohr fotografiert wurde. Einige Jahre später erzählte sie dann ihrer Großmutter, Weinprinzessin oder Millionärin werden zu wollen. Es sei an der Zeit gewesen, dass eines dieser Ziele erreicht wurde, meinte die 19-Jährige am Freitagabend. Sie präsentierte sich selbstbewusst und bezeichnete sich als „typisches Mußbacher Mädel“.

Getanzt hat sie auch

Im Gespräch mit der Pfälzischen Weinprinzessin als Moderatorin des Abends erzählte Emma Klemm, dass ihre Eltern sie als Baby auch zur Mußbacher Trachtengruppe mitgenommen hätten. Was zur Folge hatte, dass sie bei der Trachtengruppe viele Jahre getanzt habe. Die Eltern waren es auch, die die kleine Emma mit der Musik vertraut machten. Inzwischen spielt sie Flöte, Bratsche und Klavier, wobei es von ihrem Bratschenspiel vor der Krönung eine kleine Kostprobe gab.

„Die Weinliebe wurde mir auch schon früh mitgegeben“, erzählte die Mußbacherin. Ebenso die Liebe zur Natur . „Wo die Emma ist, da sind die Tiere“, verriet die Mußbacherin, wem ihr Herz gehört. Nach dem Abitur am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium hat sie vor einem Jahr mit einer Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten begonnen.

Klein-Ida hält das Kissen

In den Festsaal geführt wurde die neue Hoheit am Freitag von ihrem Großvater Joseph Fuchs. Begleitet wurden sie vom Nachwuchs der Trachtengruppe, die mit allen ihren Altersklassen zu Ehren ihres früheren Trachtengruppenkinds den Abend mitgestaltete. Das Samtkissen mit der Krone durfte Ida halten, die kleine Cousine der neuen Weinprinzessin.

Christel Klohr, Vorsitzende des Fördervereins, überreichte das Prinzessinnen-Weinglas, das mit einem 2022er Müller-Thurgau der Lage Eselshaut aus dem Weingut Völcker gefüllt wurde. Glückwünsche und Präsente gab es unter anderem von Ortsvorsteher Dirk Herber, Traubenblütenprinzessin Leni und Vertretern der Mußbacher Winzer. Musik trug der Posaunenchor & Friends zum Krönungsabend bei.

„Herausragender Einsatz“

Sie alle hatten im ersten Teil des Abend Saskia Bähr verabschiedet, die drei Jahre Mußbacher Weinprinzessin gewesen war. Es sei „herausragend“ gewesen, wie sie Mußbach repräsentiert habe, lobte Herber. Die Krönung Bährs war die letzte Veranstaltung vor dem ersten Pandemie-Lockdown gewesen. Am nächsten Tag habe sie noch die Mußbacher Spitzen besucht, das sei der letzte Termine für lange Zeit gewesen, so die Mußbacherin. Acht Monate später lud sie erstmals zu einer Online-Weinprobe ein. Weitere Online-Termine und einige kleine Veranstaltungen folgten.

Die zweijährige Amtszeit wurde dann auf drei Jahre verlängert und aus dem vergangenen Jahr konnte Saskia Bähr dann einiges zu berichten. Etwa von Besuchen von Weinfesten mit den anderen Weinhoheiten, der sogenannten Wochenend-Familie, die natürlich auch am Freitag vertreten war, von Fahrten nach Berlin, Traunstein und Wernigerode. „Die Mußbacher Weinfeste sind für mich aber immer noch die schönsten“, lobte die Weinhoheit.