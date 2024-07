In St. Martin ist die neue Minigolf-Anlage in Betrieb genommen worden. „Sie wird gut genutzt“, sagte Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU). Die alte Anlage wurde ersetzt, da sie in die Jahre gekommen und nur noch schwer bespielbar war. Die neue Anlage umfasst zwölf Bahnen, die jeweils etwa sechs Meter lang sind. Schläger können über das CaFee Zauber ausgeliehen werden. Eine Runde kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder drei Euro. Die Gemeinde will mit der neuen Minigolfanlage, die rund 75.000 Euro gekostet hat, die Attraktivität des Kropsbachparks im Stöckelfeld erhöhen. Darüber hinaus wurde in dem Park die Wegeführung erneuert. Auch einige Trimmgeräte sowie Entspannungsbänke wurden aufgestellt.