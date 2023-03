Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Neuland betritt die Betriebswirtin und Sozialwissenschaftlerin Susanne Walter-Augustin beim Diakonischen Werk der evangelischen Kirche der Pfalz. Sie ist seit Kurzem für drei Häuser der Diakonie zuständig. Wie ihr der Einstieg während Corona gelang.

In Neustadt wird sie an ihren Arbeitsplätzen mit einem „herrlichen Ausblick verwöhnt“, sagt Walter-Augustin. Im Schloss war es der Blick in die Rheinebene, im Haus der Diakonie