Diedesfeld soll neue Schaukästen und Ladesäulen für Elektroautos bekommen. Der Ortsbeirat habe Anträge ihrer Fraktion positiv aufgenommen, teilt CDU-Sprecherin Sabine Baßler mit.

Bisher gibt es in Diedesfeld am Dorfplatz zwei Parkplätze mit öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos. „Die werden gut genutzt und es gibt Bedarf für weitere Angebote“, so Baßler. Daher werde Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) nun Kontakt mit den Stadtwerken aufnehmen und abklären, wo im Stadtteil weitere E-Lade-Säulen-Parkplätze möglich sind.

Außerdem möchte die CDU, dass die beiden Schaukästen am südlichen Ortseingang und an der Festhalle modernisiert werden. „Das Kartenmaterial ist völlig überaltert“, meint Baßler. Hier fehlten die jüngsten Baugebiete. „Aber die Karten sind für viele Besucher zur Orientierung wichtig.“ Zudem soll auf Wunsch der CDU im Haushalt 2022 Geld für zwei weitere Schaukästen eingeplant werden.

Noch keine Entscheidung gab es im Ortsbeirat zum CDU-Antrag mit Blick auf frei werdende Räume im Haus der Vereine. Laut Baßler löst sich der Gesangverein auf. Ihre Fraktion wolle daher, dass man sich Gedanken über die Nachnutzung des von den Sängern genutzten Raums mache. Denkbar sei, dass dort dann der Ortsbeirat tage, „weil wir hier Platz für Zuhörer hätten“. Man wolle nun die weitere Entscheidung des Gesangvereins abwarten und sich dann erneut mit dem Thema befassen, so Baßler.