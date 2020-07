Die Volkshochschule hat nach der Corona-Zwangspause wieder Angebote im Programm. Anmeldung unter 06321/855-1564 oder online über www.vhs-nw.de

„Goldrausch im Cyberspace - wie Bitcoins aus dem Nichts erschaffen werden“ wird in einem Vortrag am Dienstag, 7. Juli, ab 18.30 Uhr erklärt. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten suchten Anleger nach sicheren Geldanlagen. Bitcoins rücken dabei in den Mittelpunkt. Der Vortrag will die Frage beantworten, wie vertrauenswürdig diese Anlagen sind.

Ein „Windows 10 Grundkurs“ wird am Samstag, 11. Juli, von 10 bis 17 Uhr angeboten. Künstlerisch wird es am Samstag, 11. Juli, ab 10.30 Uhr. Bis 17 Uhr steht der „Ölmalkurs in der Nass-in-Nass-Technik nach Bob Ross - Fluss im Wald“ auf dem Programm. Ross steht für eine leicht zu erlernende Ölmaltechnik, die sich in diesem Kurs ausprobieren lässt. Schritt für Schritt werden der Umgang mit den speziellen Malmaterialien vermittelt.

Für mehr Selbstsicherheit

Wer „Gewinnend auftreten, sich passend verhalten und sozial in Beruf und Privatleben durchsetzen möchte“, sollte sich das so lautende Drei-Tages-Seminar ab Montag, 13. Juli, vormerken. Zeiten sind jeweils von 9 bis 16 Uhr. Wie Studien belegen, gründet der Karriereerfolg nur zu zehn Prozent auf fachlichem, zu 90 Prozent aber auf sozialem Können. Das Seminar wendet sich an Personen, die von zusätzlicher Selbstsicherheit profitieren und mehr Bewusstheit und Einsicht in berufliche Alltagslagen erlangen möchten, um ihre Ziele leichter zu erreichen.

Auch für den „Workshop Landschaftsfotografie“ am Sonntag, 19. Juli, und Mittwoch, 22. Juli, 10 bis 14.30 Uhr, können ab sofort Plätze gebucht werden. Die Location und der Treffpunkt werden vorher bekanntgegeben. Folgende Ziele stehen zur Auswahl: Pfälzerwald, Karlstal, Felsenmeer (Kalmit), Schwetzinger Schlosspark oder Luisenpark. Vorkenntnisse sind erforderlich.

Nähen lernen

An drei Tagen ab Dienstag, 21. Juli, findet ab 17 Uhr ein Sommerferien-Schnupperkurs „Nähen mit der Nähmaschine“ statt. Er wendet sich vor allem an „blutige Anfänger/innen“, die gerne etwas Schönes nähen würden. Die eigene Maschine kann mitgebracht werden.

Die Junge-VHS entführt die Teilnehmenden am Dienstag, 21. Juli, von 9 bis 14 Uhr in den „Garten von Frau Li“. Bei dieser Kunstreise nach China stellt man sich vor, nach China zu fliegen und dort ein kleines Paradies hinter Mauern zu entdecken.

Am Mittwoch, 29. Juli, ab 18 Uhr läuft der Online-Vortrag „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“. Dozentin ist eine erfahrene Tropenmedizinerin, die Gesundheitsprojekte vor allem in Westafrika begleitet.