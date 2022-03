Die Kulturabteilung der Stadt startet zum ersten „Neustadter Demokratiefest“ im Mai eine neue Konzertreihe, die künftig alle zwei Jahre immer zum Fest junge europäische Spitzenorchester und -ensembles an die Weinstraße bringen soll: Zum Auftakt hat man mit dem „Prague Royal Philharmonic Orchestra“ ein 2017 in der tschechischen Hauptstadt gegründetes Auswahlorchester verpflichtet, das sich selbst in der Tradition der legendären Hofkapelle des einst auf dem Hradschin residierenden Kaisers Rudolf II. (1552-1612) sieht. Geleitet wird es von Heiko Mathias Förster, in den Nullerjahren Chefdirigent der Münchner Sinfoniker, später des in Ostrava ansässigen „Philharmonischen Orchesters Janácek“ und designierter Mann am Pult der Philharmonie Baden-Baden, wo er im September die Nachfolge von Pavel Baleff antreten wird. Unter seiner Leitung erklingen am Donnerstag, 26. Mai, um 20 Uhr im Saalbau Werke Smetanas („Die Moldau“) und Dvoráks (Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“) sowie als Herzstück des Galakonzerts Rachmaninoffs 2. Klavierkonzert mit dem gebürtigen Neustadter Joseph Moog an den Tasten. Wie die städtische Kulturkoordinatorin Heike Hinkelmann auf Nachfrage mitteilt, ging die Idee zu der Reihe auch auf Moog zurück, der als künstlerischer Leiter des Musik-Festivals in Konz an der Mosel, nicht weit von seinem Wohnort Luxemburg entfernt, über einschlägige Erfahrungen als Manager musikalischer Großevents verfügt. Auch in Neustadt sei beim nächsten Termin 2024 eine Variante mit mehreren Konzerten rund um den Demokratiefest-Termin im Mai herum denkbar, so Hinkelmann, darunter auch solche mit populäreren Musikformen. Karten jetzt für die Premiere (zwischen 17 und 38 Euro je nach Kategorie) gibt es unter www.ticket-regional.de.