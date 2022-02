Bei der Stadt Deidesheim gehen die Überlegungen zur Organisation der großen Feste, wie beispielsweise der Weinkerwe und des Weihnachtsmarktes, in Richtung Dezentralisierung. Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) sagte auf Anfrage, er denke nicht, dass die Veranstaltungen in diesem Jahr so wie vor der Pandemie sein werden. Aus seiner Sicht vorstellbar sei, dass mehr in Höfen gefeiert wird. Bei diesen lasse sich der Zugang leichter kontrollieren. Gespräche mit den Betrieben würden in Kürze stattfinden. Dörr rechnet damit, dass die Sicherheitsmaßnahmen, für die Veranstalter großer Feste sorgen müssten, umfassender und damit teurer als bisher sein werden. Es gehe zum einen um die Sicherheit vor Terror-Anschlägen, zum anderen um Hygiene-Konzepte. Ein weiteres Problem sei in diesen Tagen hinzugekommen: So habe der Toilettenbetreiber gekündigt, weil er kein Personal habe. Die Deidesheimer Weinkerwe ist eines der großen Weinfeste in der Pfalz, als „Weingasse“ fungiert üblicherweise die Bahnhofstraße. Die Kerwe findet traditionell am zweiten und dritten Wochenende im August statt.