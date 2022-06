Passend zum CDU-Antrag auf temporäre Halteverbote schafft die Stadt Neustadt eine neue Lkw-Kehrmaschine für den Bauhof im Wert von 244.000 Euro an. Der Bauhof verfügt dann über drei Geräte. Die CDU hat am Dienstagabend im Stadtrat beantragt, während der Straßenreinigung in der Innenstadt temporäre Halteverbotszonen einzurichten. Dem folgte der Rat einmütig. Zuvor hatte es auch die Verwaltung befürwortet. Beigeordneter Bernhard Adams kündigte an, das großflächig umsetzen zu wollen. Dabei soll, wie Georg Krist (FWG) vorschlug, zeitlich so gereinigt werden, dass Anwohner, die nicht parken dürfen, in der Nähe ausweichen können. Solche Halteverbote gibt es bisher in der Amalienstraße, Stettiner und Breslauer Straße.