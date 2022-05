Gruppenstunden, in denen unter anderem gespielt wird, gemeinsame Zeltlager, Aktionen für den guten Zweck und mehr können Kinder und Jugendliche ab neun Jahren in der neuen Malteser Jugendgruppe in Hambach erleben.

Die erste Gruppenstunde der Malteser Jugend findet am Montag, 16. Mai, von 17.30 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim Hambach in der Weinstraße 138 statt. Danach geht’s im Zwei-Wochen-Takt weiter. Wer will, kann vorbeikommen, sagt Felix Bohn von der Malteser Jugend. Und: „Bringt gerne eure Freunde mit und lasst euch überraschen.“

Die Malteser Jugend ist eine deutschlandweit agierende Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Malteser Hilfsdienst, eine internationale katholische Hilfsorganisation. In der Süd- und Vorderpfalz gibt es Malteser Jugendgruppen unter anderem in Burrweiler, Speyer und Schifferstadt.