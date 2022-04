Hassloch. Am Standort Spielweg hat Haßloch, kurz nach der erst im März eingeweihten Inklusionsschaukel im Friedrich-Ebert-Park, jetzt sogar eine zweite Schaukel dieser Art bekommen.

Am Freitag gab Evi Weis vom Inklusions-Sportlotsenprojekt des Landessportbunds Rheinland-Pfalz und der Steuerungsgruppe Inklusion das behindertengerechte Gerät zusammen mit Vertretern der Gemeinde Haßloch und des Sponsoren Sparda-Bank Südwest frei. Es ist erneut zur eigenständigen Benutzung für Rollstuhlfahrer jeden Alters, Rollatornutzer oder Familien mit Kinderwagen gedacht. Die barrierefreie Schaukel ist, vom August-Schön-Weg und dem Waldregal „Haßlocher Käschdl“ ausgehend, rechts in Richtung Hubertushof zu finden. Nach etwa 50 Metern ist sie schon erreicht. Zum Parken bieten sich laut Gemeinde die Stellplätze beim VfB an.

Die Sparda-Bank Südwest hat diesmal die Anschaffungskosten von rund 6800 Euro gespendet. Aufwendungen für Aufbau, Montage und Umzäunung für 1500 Euro trägt – genau wie bei der ersten Schaukel mit dem Lions Club Haßloch als Sponsor des Geräts – die Gemeinde. Ein Schild mit QR-Codes, die durch Abscannen per Smartphone zu Erklärvideos für die Bedienung führen, ist wieder direkt neben der Schaukel zu finden.