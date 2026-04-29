Die Ortsgemeinde Kirrweiler setzt bei Informationen für Gäste auf Digitalisierung: Die Out- und Indoorstele sind in Betrieb, die Software wird noch angepasst.

Kirrweiler hat zwei digitale Infostelen in Betrieb genommen: eine Outdoorstele gegenüber dem Rathaus sowie eine Indoorstele im Tourismus- und Gemeindebüro i-Punkt. Darauf sind Informationen zu Veranstaltungen, Gastronomie, Weingütern, Unterkünften, Sehenswürdigkeiten sowie Freizeit-, Wander- und Radtipps zu finden.

Die Stelen gehören zum Projekt „Smart Destination“. Es wird durch das Förderprogramm Leader mit 75 Prozent unterstützt. Wie der i-Punkt Kirrweiler mitteilt, stellt das Konzept der „Smart Destination“ das Zusammenspiel von analogen und digitalen Erlebnissen in den Mittelpunkt. Die Software wird aktuell weiterentwickelt und an die örtlichen Bedürfnisse angepasst. Für Gäste soll das einen schnellen Zugang zu aktuellen Informationen, bessere Orientierung und digitale Services ermöglichen. Gleichzeitig sollen die gesammelten touristischen Daten helfen, Angebote gezielt weiterzuentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit der Destination zu stärken.