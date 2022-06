Das Gefallenen-Denkmal von Theo Siegle hat nach knapp einem Jahr eine neue Heimat gefunden: Die Figur ist im Rosengarten installiert worden. Zuvor stand das Denkmal bis Juli 2021 in der Laustergasse. Die 1928 entstandene Muschelkalkskulptur diente nach der Freigabe von „Wasser in die Stadt“ Anfang Juni 2021 einigen Kindern jedoch als „Kletterbaum“, sodass die Figur ein Knie verlor und Risse entstanden. Für das Projekt „Wasser in die Stadt“ war der Platz vor dem RHEINPFALZ-Haus umgestaltet worden. Zuvor stand die Figur in einem Blumenbeet und war damit gut geschützt. Nach Ende der Umbauarbeiten stand die Statue im Prinzip allein und gut zugänglich auf dem Platz in der Laustergasse – was ihr offensichtlich nicht gut bekam. Die Statue wurde daher im Juli 2021 zunächst abgebaut und vorübergehend beim Grünflächenamt zwischengelagert, ehe sie restauriert und nun in „alter Frische“ an der neuen Heimat im Rosengarten wieder aufgebaut wurde.