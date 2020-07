Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) hat in einigen Ortsteilen als eine Art Pilotprojekt Container zum Sammeln von Grünschnitt aufstellen lassen. In Duttweiler funktioniert das bislang gut, wie in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates informiert wurde. Der Container werde von den Bürgern des Ortes genutzt, es würden keine anderen Abfälle dort abgelagert werden. Die Entsorgung durch den ESN klappe ebenfalls. Laut Udo Scheid (FWG) gibt es nur ein Problem: Dadurch, dass die Container so groß seien, täten sich Bürger schwer damit, diese zu befüllen. Zudem werde ein Bagger benötigt, um das lockere Material zusammenzudrücken, um dadurch die Kapazität des Containers besser ausnutzen zu können. Wie Ortsvorsteher Kay Lützel (parteilos) anmerkte, gibt es zwar auch kleinere Container, doch dann wäre die Entsorgung des Grünschnitts für den ESN mit höheren Kosten verbunden. Schließlich müsste den Standort häufiger angefahren werden. Insgesamt sei die Sammelstelle aber ein absoluter Gewinn für die Duttweilerer, da dadurch Zeit gewonnen werde. Beim ESN könne es etwas länger dauern, bis man den Grünschnitt abgeben kann.