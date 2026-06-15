Vor zwei Jahren hat der TV Gimmeldingen den Spielplatz neben seinen Sportanlagen übernommen. Bei der Einweihung des neu gestalteten Platzes stürmten ihn viele Kinder.

Der Verein hatte einen Teil des Geländes der Stadt am Waldrand für einen Anbau benötigt. Bei der Stadt habe es Überlegungen gegeben, den Spielplatz aufzugeben, da der Zugang für Pflegearbeiten problematisch war, so Claus Steinmetz, Vorsitzender des TV Gimmeldingen. Man habe sich geeinigt, dass der Verein das Areal einschließlich Spielplatz bekommt, ihn neu gestaltet und die Stadt sich mit 40.000 Euro an den Kosten beteiligt. Für 50.000 Euro ist nicht nur ein schöner Spielplatz entstanden, sondern auch eine Boulebahn und ein barrierefreier Zugang über einen neu gepflasterten Weg. Auch Sitzgelegenheiten und zwei Beete mit Pflanzen befinden sich nun auf dem Gelände.

In Gimmeldingen habe es bisher zu wenig Spielmöglichkeiten gegeben, sagte Bernhard Adams, Beigeordneter der Stadt, bei der Eröffnung. Er dankte dem TV Gimmeldingen für die Bereitschaft zu investieren und den Spielplatz der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und er bedankte sich für die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die geleistet wurden. Adams bezeichnete den Platz als eine Bereicherung für den Ort sowie ein Angebot für Wanderer und die Besucher der Gaststätte des Vereins.

Kletterpyramide der Stadt überarbeitet

Gimmeldingen habe eine neue „Sport- und Erlebnisanlage“, freute sich Ortsvorsteher Jens Wacker (SPD). Das Areal habe durch den Spielplatz gewonnen, erklärte Wacker, der ebenfalls allen ehrenamtlich Aktiven dankte.

Ein großes Spielgerät, auf dem Kinder klettern, balancieren und rutschen können, sei Herzstück des Platzes, so Steinmetz. Es ist ebenso neu wie Schaukeln, eine große Wippe aus einem Baumstamm sowie die dazugehörigen Fundamente. Aus dem Bestand der Stadt stammt eine Kletterpyramide, die die Vereinsmitglieder überarbeitet haben.

Verkehrs- und Verschönerungsverein spendet Sitzgruppe

Schon lange sei immer wieder der Wunsch nach einem Bouleplatz geäußert worden, „jetzt ist er da“, sagte Steinmetz. Boulekugeln können mitgebracht oder in der Gaststätte ausgeliehen werden. Auf dem Gelände könnten gleichzeitig verschiedene Generationen sportlich aktiv sein, erklärte Steinmetz. Auch nach der Einweihung gebe es noch einiges zu tun. So sollen weitere Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden, und am Sportplatz seien Arbeiten erforderlich.

Steinmetz dankte dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Gimmeldingen, der eine Sitzgruppe gespendet hat. Auch bedankte er sich bei den besonders aktiven Ehrenamtlichen Bernd Böckenhoff, Jutta Schapper, Winfried Ohler, Johannes Prölß, Michael Krumrey, Familie Naumer, Holger Stöckert, Armin Locker, Fabio Roth, Bernhard Thiery und Elias Steinmetz. Es gebe bereits eine Pflege- und Gießgruppe für die Beete, die noch Verstärkung gebrauchen könne.

„Gleich darf losgespielt werden“, sagte Mandelblütenprinzessin Isabel Zimprich, bevor sie das rote Band durchschnitt. Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen. „Der Spielplatz war so alt und voller Moos“, nun sei es viel schöner, meinte die neunjährige Fiona. Die Schaukel und die Rutsche seien schön, waren sich die acht Jahre alte Maja und die siebenjährige Emma einig. Der fünfjährige Samuel findet das Klettern am besten.