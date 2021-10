„Galerie Maxx“ heißt eine neue Galerie in der Maximilianstraße 21, die der Fotograf Peter Hofmeister und der Maler Albert Vieten morgen, Sonntag, von 11 bis 17 Uhr eröffnen.

„Kunst im Maximiliankeller“ ist das Motto der beiden Künstler. Sie haben Erfahrung in der Führung einer Bildergalerie, hatten beide einen Präsentations- und Verkaufsraum etabliert in Neustadt und Landau. Die neue Location, der Maximiliankeller, ein repräsentativer Sandsteinkeller der einst von der Sektkellerei Carstens SC als Gesellschafts- und Sekt-Probierraum eingerichtet wurde, ist der neue Ort für die gemeinsame Präsentation aktueller Werke der beiden Kunstschaffenden.

Peter Hofmeister widmet sich seit über zehn Jahren der Fotografie. Weitreichende autodidaktische Studien in Zusammenhang mit Bildanalytik, Bildkomposition und Bildaufbau, Farbgebung und Ausdruck bilden die Basis seiner Arbeit. Die Erkenntnis über die Bedeutung narrativer Elemente in der Darstellung verfeinerten seinen Ausdruck. Themenschwerpunkte seiner Arbeiten sind Architektur, Lost Places, People/Street Photography. Installationen und Composing-Techniken faszinieren ihn aktuell. Hofmeisters fotografische Darstellungen sind vom Ausdruck her häufig spannungsgeladen, teilweise in expressionistischer Farbgebung, im Spannungsfeld realistisch bis surrealistisch.

Albert Vieten lebt seit 2001 als freischaffender Künstler an der einstraße. Seit den 1970er Jahren widmet er sich der Malerei. Das Heranführen an die künstlerische Darstellung verdankt er vor allem seinem Vater, der ihn mit der Ölmalerei vertraut machte. In zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen konnte Vieten seine Werke bereits präsentieren. Die Vielseitigkeit seines Schaffens kommt auch durch die Verwendung von Acryl und Gouache zum Ausdruck. Das Hauptaugenmerk seiner Arbeiten liegt auf der detailgetreuen Darstellung von regionalen und überregionalen Motiven und Bauwerken mit Pastellkreide in einer eher verwunschenen Umgebung, die mehr andeutet als hervorhebt.